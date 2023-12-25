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Масована атака "шахедів" на південь України у Святвечір: оприлюднено наслідки

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 08:31
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Масована атака "шахедів" на південь України у Святвечір: оприлюднено наслідки Фото: знищили 22 шахеди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня у Telegram.

За даними прес-служби, зпершу тактична авіація ворога випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська в Одеській області. Підрозділи протиповітряної знищили обидві ракети.

А потім 6,5 годин продовжувалася дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено

  • 22 ударних БпЛА типу Shahed-136:
  • 17 в Одеській області
  • 3 в Херсонській області
  • 1 у Миколаївській області
  • 1 на Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.

Збиті російські літаки

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські сили протиповітряної оборони 24 грудня збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.

Це вже другий значний успіх сил ППО за останній час. Командувач Повітряних сил Микола Олещук 22 грудня повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь з на нічну атаку дронів.

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