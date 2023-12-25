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Украинские военные уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе

Архивное фото: украинские военные уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны Украины сегодня, 25 декабря, сбили российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что вражескую цель удалось уничтожить в Криворожском районе Днепропетровской области.

Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Атака РФ по Украине 

В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 25 декабря российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и двумя авиационными ракетами.

Силам ПВО удалось сбить почти все враждебные цели. Кроме того, наши воины уничтожили два истребителя оккупантов.

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