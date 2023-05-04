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Українські військові знищили понад 30 росіян під Лиманом та Куп’янськом, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили 34 окупанти під Лиманом та Куп’янськом. Також бійцям вдалося підбити ворожий танк Т-90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках під час трьох боєзіткнень вбито 34 окупанти, 79 поранено, ще трьох взято у полон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позиції українських військових і населені пункти росіяни за добу обстріляли 605 разів. Здійснили 16 авіанальотів.

На цій ділянці фронту підбито ворожі: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", дві станції радіоелектронної боротьби "Силок" і дві реактивні системи залпового вогню "Град", - додав Череватий.

Нагадаємо, що українські військові за добу на сході знешкодили дві роти російських окупантів, а також знищили майже три десятки ворожого озброєння та техніки.

Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ регулярно знищують російських військових на лівому березі Херсонської області.

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