RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили более 30 россиян под Лиманом и Купянском, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили 34 оккупанта под Лиманом и Купянском. Также бойцам удалось подбить вражеский танк Т-90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях во время трех боесоприкосновений убиты 34 оккупанта, 79 ранены, еще трое взяты в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции украинских военных и населенные пункты россияне в сутки обстреляли 605 раз. Совершили 16 авианалетов.

На этом участке фронта подбиты враждебные: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Силок" и две реактивные системы залпового огня "Град", - добавил Череватый.

Напомним, что украинские военные за сутки на востоке обезвредили две роты российских оккупантов, а также уничтожили почти три десятка вражеского вооружения и техники.

Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковЛуганскВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна в УкраинеКупянск