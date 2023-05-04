Украинские военные уничтожили более 30 россиян под Лиманом и Купянском, - Череватый

"На Лиманском и Купянском направлениях во время трех боесоприкосновений убиты 34 оккупанта, 79 ранены, еще трое взяты в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции украинских военных и населенные пункты россияне в сутки обстреляли 605 раз. Совершили 16 авианалетов.

На этом участке фронта подбиты враждебные: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Силок" и две реактивные системы залпового огня "Град", - добавил Череватый.