ЗСУ за добу на сході знищили дві роти росіян та майже три десятки озброєння та техніки

Українські військові за добу на сході знешкодили дві роти російських окупантів, а також знищили майже три десятки ворожого озброєння та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

Він зазначив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби окупанти 24 рази атакували позиції захисників таврійського напрямку. Успіху не досягли та відійшли.

Окрім того, загарбники обстрілюють позиції українських підрозділів та населені пункти, які межують із лінією зіткнення, із застосуванням танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

Для коригування вогню артилерії росіяни використовують дрони. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 458 обстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 872 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив Тарнавський.

До того ж, українські військові знищили та пошкодили 28 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Зокрема, чотири БМП, два безпілотники "Ланцет-3", чотири ББМ, два зенітно-ракетних комплекси "Оса", зенітно-ракетний комплекс "С-300", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика" та автомобільну техніку. Також захисники знищили чотири склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, нещодавно бійці Нацгвардії "приземлили" ворожий дрон та вдарили по позиції росіян з його карти пам'яті.

До того ж, в Сумській області захисники збили саморобний дрон, запущений із території РФ.

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