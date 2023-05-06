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Українські військові знищили п'ять російських безпілотників

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Субота 06 травня 2023 18:59
Українські військові знищили п'ять російських безпілотників Фото: Українські військові знищили п'ять російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 травня, українські військові знищили п'ять безпілотників росіян.

Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту", - повідомив він.

Так, протягом дня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять ворожих безпілотників. Зокрема, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та один ударний - типу "Ланцет".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники знищили чотири ударні безпілотники Shahed-136/131 і два розвідувальні дрони.

Крім того, 6 травня у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги у регіоні. Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у місті працювала ППО, був збитий безпілотник.

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