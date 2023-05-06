Украинские военные уничтожили пять российских беспилотников

Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта", - сообщил он.

Так, в течение дня силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников. В частности, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный - типа "Ланцет".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили четыре ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных дрона.

Кроме того, 6 мая в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги в регионе. Согласно сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе работала ПВО, был сбит беспилотник.

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