Украинские военные уничтожили пять российских беспилотников
В субботу, 6 мая, украинские военные уничтожили пять беспилотников россиян.
Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта", - сообщил он.
Так, в течение дня силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников. В частности, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный - типа "Ланцет".
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили четыре ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных дрона.
Кроме того, 6 мая в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги в регионе. Согласно сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе работала ПВО, был сбит беспилотник.
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