У Кривому Розі пролунав вибух, збили БПЛА
В Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше повідомили про збиття ворожого БПЛА.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".
"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - відзначає видання.
Варто додати, що офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає. Водночас в Дніпропетровській області, як й в низці інших, було оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Оновлено о 10:15
Згідно з повідомленням голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, в місті працювала ППО.
"У нас все рівно. Дякуємо ППО!", - повідомив Вілкул.
Оновлено о 10:19
"Ще мінус один БПЛА. Повітряне командування "Схід" в районі міста Кривий Ріг знищило ворожий дрон. Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною!", - пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунали декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.
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