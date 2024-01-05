Українські військові знищили морську міну в Миколаївській області

Сили оборони України сьогодні, 5 січня, підірвали морську міну в Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
"Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України знищено морську міну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Миколаївській області Сили оборони Півдня виявили морську міну.
"Небезпечну знахідку знищено шляхом контрольованого підриву", - додали військові.
Нещодавно в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів..
У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.
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