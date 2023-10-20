ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На пляж в Одеській області винесло міну

Одеська область, П'ятниця 20 жовтня 2023 15:31
UA EN RU
На пляж в Одеській області винесло міну Ілюстративне фото: на пляж в Одеській області винесло міну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До побережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва.

Він зазначив, що сьогодні у бухті виявили міну. Наразі сапери працюють над її знешкодженням.

При цьому Гуляєв зазначив, що через штормову погоду не виключені випадки прибиття до берега й інших вибухонебезпечних предметів.

Міни в Одеській області

Зазначимо, що штормове море час від часу виносить міни до побережжя. При цьому трапляються й випадки, коли від морських мін гинуть чи отримують пошкодження мирні мешканці.

Нагадаємо, що 14 жовтня на узбережжя Одеської області винесло морську міну, яку ліквідували рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ