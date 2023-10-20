На пляж в Одеській області винесло міну

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва .

Він зазначив, що сьогодні у бухті виявили міну. Наразі сапери працюють над її знешкодженням.

При цьому Гуляєв зазначив, що через штормову погоду не виключені випадки прибиття до берега й інших вибухонебезпечних предметів.

Міни в Одеській області

Зазначимо, що штормове море час від часу виносить міни до побережжя. При цьому трапляються й випадки, коли від морських мін гинуть чи отримують пошкодження мирні мешканці.

Нагадаємо, що 14 жовтня на узбережжя Одеської області винесло морську міну, яку ліквідували рятувальники.

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