RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области

Архивное фото: Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 5 января, взорвали морскую мину в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Специальным подразделением ВМС ВС Украины уничтожена морская мина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевской области Силы обороны Юга обнаружили морскую мину. 

"Опасная находка уничтожена путем контролируемого подрыва", - добавили военные.

Украинские военные уничтожают морские мины

Недавно в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей.

В октябре сообщалось, что на побережье Черноморска в Одесской области прибило морскую мину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВМС УкраиныВойна в Украине