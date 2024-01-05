Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области

Силы обороны Украины сегодня, 5 января, взорвали морскую мину в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
"Специальным подразделением ВМС ВС Украины уничтожена морская мина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Николаевской области Силы обороны Юга обнаружили морскую мину.
"Опасная находка уничтожена путем контролируемого подрыва", - добавили военные.
Недавно в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей.
В октябре сообщалось, что на побережье Черноморска в Одесской области прибило морскую мину.
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