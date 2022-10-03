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Украинские военные уничтожили элитное подразделение россиян (видео)

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 16:59
Украинские военные уничтожили элитное подразделение россиян (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили элитное подразделение россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили элитное подразделение российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Twitter.

В Нацгвардии отмечают, что вражеских солдат уничтожили украинские спецназовцы. Для этого они использовали дроны, с которых сбрасывали снаряды. Также наши военные подбили танк россиян.

Напомним, ранее стало известно, что зенитная ракетная бригада ВСУ "приземлила" российский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонской области.

Также мы писали, что украинские военные установили украинский флаг в Миролюбовке Херсонской области.

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