Українські військові знищили дві артилерійські установки окупантів (відео)
Українські захисники виявили позиції ворожої артилерії та завдали удару по них, після чого російські установки повністю згоріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Робота артилеристів по ворожій САУ "Мста-С" та "Д-20", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України. На відео можна побачити, що російську техніку вдалося повністю знищити.
Нагадаємо, що українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.
Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.
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