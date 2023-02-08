ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили дві артилерійські установки окупантів (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 08 лютого 2023 16:13
Українські військові знищили дві артилерійські установки окупантів (відео) Фото: Українські військові знищили дві артилерійські установки окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники виявили позиції ворожої артилерії та завдали удару по них, після чого російські установки повністю згоріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Робота артилеристів по ворожій САУ "Мста-С" та "Д-20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України. На відео можна побачити, що російську техніку вдалося повністю знищити.

Нагадаємо, що українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"