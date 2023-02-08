Українські військові знищили дві артилерійські установки окупантів (відео)

Українські захисники виявили позиції ворожої артилерії та завдали удару по них, після чого російські установки повністю згоріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України. На відео можна побачити, що російську техніку вдалося повністю знищити.

"Робота артилеристів по ворожій САУ "Мста-С" та "Д-20", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

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