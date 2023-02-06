ЗСУ з артилерії атакували позиції окупантів у захоплених будинках (відео)

Фото: ЗСУ з артилерії атакували позиції окупантів у захоплених будинках (Getty Images)

Українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Нищимо ворога з ювелірною точністю", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що українські військові виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках та завдали удару по їх позиціях. У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи артилеристів 28 окремої механізованої бригади спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони.