ЗСУ з артилерії атакували позиції окупантів у захоплених будинках (відео)
Українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Нищимо ворога з ювелірною точністю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські військові виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках та завдали удару по їх позиціях.
У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи артилеристів 28 окремої механізованої бригади спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони.
Нагадаємо, що у Донецькій області українські військові виявили позиції окупантів та атакували їх за допомогою дронів. Частина росіян отримали поранення або були ліквідовані.
Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.
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