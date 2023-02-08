Украинские военные уничтожили две артиллерийские установки оккупантов (видео)

Украинские защитники обнаружили позиции вражеской артиллерии и нанесли удар по ним, после чего российские установки полностью сгорели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

Это результат работы 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. На видео можно увидеть, что российскую технику удалось полностью уничтожить.

"Работа артиллеристов по вражеской САУ "Мста-С" и "Д-20", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар с артиллерии.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

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