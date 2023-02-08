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Украинские военные уничтожили две артиллерийские установки оккупантов (видео)

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Украина, Среда 08 февраля 2023 16:13
Украинские военные уничтожили две артиллерийские установки оккупантов (видео) Фото: Украинские военные уничтожили две артиллерийские установки оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники обнаружили позиции вражеской артиллерии и нанесли удар по ним, после чего российские установки полностью сгорели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Работа артиллеристов по вражеской САУ "Мста-С" и "Д-20", - говорится в сообщении.

Это результат работы 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. На видео можно увидеть, что российскую технику удалось полностью уничтожить.

Напомним, что украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар с артиллерии.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

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