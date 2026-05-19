Украинские военные нашли записку в Patriot: что написали партнеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Офицер зенитно-ракетного подразделения Ярослав отметил, что записку нашли внутри кнопки в кабине управления комплекса, который Украина получила от международных партнеров.

"Получить Patriot - это уже большая приятность. Но найти эту записку - это была особая радость для нас", - подчеркнул военный.

Партнеры верят в победу Украины

По словам Ярослава, украинские военные восприняли этот жест как символ поддержки и веры союзников в победу Украины.

"Мы поняли, что люди, которые нам передают этот комплекс, они действительно волнуются за нас. И верят в нашу победу. Потому что наша победа - это победа всего мира", - сказал офицер.

Также военный поблагодарил международных партнеров за помощь Украине и отдельно обратился к авторам записки.

Patriot помогает защищать украинское небо

В Воздушных силах отметили, что система Patriot эффективно работает и помогает отражать российские воздушные атаки.

По словам военных, новый комплекс демонстрирует высокую эффективность во время боевой работы и дает украинцам больше уверенности в безопасности.