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Українські військові змусили втікати піхотинців РФ і взяли у полон командира роти

Фото: наші оборонці змусили накивати п'ятами російських піхотинців (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські військові змусили втікати залишки роти 810-ї окремої бригади морської піхоти росіян та взяли у полон її командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 2 штурмової роти 225 Окремого штурмового батальйону.

Бійці батальйону ЗСУ змусили тікати з населеного пункту залишки роти 810-ї бригади морської піхоти росіян та взяли у полон конмадира роти, молодшого лейтенанта Ткачова Андрія Андрійовича.

Результати операції бійці продемонстрували у відеозверненні полоненого, яке розмістили у соцмережі.

Поповнення обмінного фонду ЗСУ

Днями ЗМІ оприлюднили статтю, в якій розповідається, як російські військові залишали позиції та масово здавалися під час операції ЗСУ в Курській області.

За даними The Washington Post, українські військові взяли у полон на Курщині щонайменше 250 російських строковиків.

Більш детально про взяття у полон 100 російських солдатів, зокрема "кадирців" у Курській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України