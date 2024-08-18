Українські військові змусили втікати піхотинців РФ і взяли у полон командира роти

Поповнення обмінного фонду ЗСУ

Днями ЗМІ оприлюднили статтю, в якій розповідається, як російські військові залишали позиції та масово здавалися під час операції ЗСУ в Курській області.

За даними The Washington Post, українські військові взяли у полон на Курщині щонайменше 250 російських строковиків.

Більш детально про взяття у полон 100 російських солдатів, зокрема "кадирців" у Курській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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