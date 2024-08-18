NYT: російські строковики розповіли, як масово здавалися в полон у Курській області

Російські військовополонені розповіли журналістам, як залишали свої позиції або масово здавалися під час наступу української армії у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

В публікації американського видання зазначається, що представники ЗМІ минулої п'ятниці брали інтерв'ю у полонених у тюрмі в Сумській області, в якій перебувало 320 засуджених.

Як розповів журналістам NYT начальник в'язниці на умовах анонімності, 80% із них є російськими строковиками.

Також вказується, що через деякий час полонених відправляють в інші місця, подалі від місць бойових дій. У деяких полонених були осколкові або вогнепальні поранення.

В матеріалі йдеться, що у камерах в'язниці десятки полонених російських строковиків лежали на ліжках або сиділи на дерев'яних лавах у шльопанцях, та дивилися мультфільми по телевізору.

Один з військовополонених Василь, який ніс службу на прикордонні та чий форт було захоплено 6 серпня, розповів, як з іншими військовослужбовцями "забігли в березовий гай та сховалися".

Згадуючи атаку ЗСУ у Курській області, він сказав, що "ніколи не думав, що це станеться".

"Виявилося, що російський кордон захищали слабо, переважно молодими солдатами строкової служби, які в інтерв'ю розповідали, що здаються або залишають свої позиції. Рядовий Василь розповів, що вижив, пролежавши в березовому лісі біля російського кордону три дні, вкритий гілками та листям, перш ніж вирішив здатися", - пише NYT.

В'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 осіб, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані близько 1,5 км один від одного вздовж кордону.

"Там вони зіткнулися з раптовим, лютим нападом і швидко припинили бій", - йдеться в публікації американського видання.

Як розповів журналістам 21-річний полонений Ігор, який був призваний у грудні, українська артилерія посилила удари за кілька днів до вторгнення. При цьому російські командири не реагували на відповідні доповіді.

У день атаки під артилерійським обстрілом строковик ЗС РФ спробував притулитися до укріплення, але воно загорілося. Він розповів, як з іншими побіг до найближчого лісу. З його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце, вижили 5, каже Ігор.

Також цей військовополонений розповів, що росіяни не могли протистояти українським БМП "Бредлі" під час атаки.

20-річний Сергій з Татарстанського регіону сказав, що його командир вивів 28 солдатів зі свого укріплення для хаотичного відступу. Вони сховалися в сільській хаті, але їх знайшли військові ЗСУ. Всі російські солдати здалися.

Як додав Сергій, командир взводу тоді крикнув у вікно: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".

Взяття військовополонених РФ у Курській області

Нагадаємо, українські воїни з початку операції у Курській області 6 серпня вже змогли досягти значних успіхів. Зокрема, це стосується поповнення обмінного фонду.

Нещодавно видання The Washington Post писало, що бійцям ЗСУ під час операції в Курській області вдалося взяти в полон щонайменше 250 російських строковиків.

Днями стало відомо, що під час спецоперації бійцям СБУ вдалося взяти в полон понад 100 російських солдатів, серед яких були й "кадирівці". Більш детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.