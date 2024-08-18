Украинские военные заставили бежать пехотинцев РФ и взяли в плен командира роты

Пополнение обменного фонда ВСУ

На днях СМИ обнародовали статью, в которой рассказывается, как российские военные оставляли позиции и массово сдавались во время операции ВСУ в Курской области.

По данным The Washington Post, украинские военные взяли в плен в Курской области не менее 250 российских срочников.

Более подробно о взятии в плен 100 российских солдат, в частности "кадырцев" в Курской области, - читайте в материале РБК-Украина.

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