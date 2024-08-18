RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные заставили бежать пехотинцев РФ и взяли в плен командира роты

Фото: наши защитники заставили убежать российских пехотинцев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские военные заставили бежать остатки роты 810-й отдельной бригады морской пехоты россиян и взяли в плен ее командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 2 штурмовой роты 225 Отдельного штурмового батальона.

Бойцы батальона ВСУ заставили бежать из населенного пункта остатки роты 810-й бригады морской пехоты россиян и взяли в плен конмадира роты, младшего лейтенанта Ткачева Андрея Андреевича.

Результаты операции бойцы продемонстрировали в видеообращении пленного, которое разместили в соцсети.

Пополнение обменного фонда ВСУ

На днях СМИ обнародовали статью, в которой рассказывается, как российские военные оставляли позиции и массово сдавались во время операции ВСУ в Курской области.

По данным The Washington Post, украинские военные взяли в плен в Курской области не менее 250 российских срочников.

Более подробно о взятии в плен 100 российских солдат, в частности "кадырцев" в Курской области, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины