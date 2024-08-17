Українські військові не змогли повторити "Курський прорив" у Бєлгородській області, - ISW

Зазначається, що за наявними повідомленнями з відкритих джерел та свідчень, станом на 16 серпня українські війська більше не утримують позиції у Бєлгородській області.

У звіті послалися на публікацію газети The Washington Post від 15 серпня. В ній зазначається, що 11 серпня українські військові провели механізовані атаки в Бєлгородській області біля прикордонного пункту пропуску "Колотилівка" на міжнародному кордоні на північний захід від міста Бєлгород та просунулися в цьому районі приблизно на 10 кілометрів.

Водночас, за даними російських джерел, упродовж останніх днів ЗСУ неодноразово атакували біля Колотилівки і 15 серпня тимчасово захопили згаданий пункт пропуску. Однак росіяни не підтверджують, що українські війська просунулися на відстань, яка б перевищувала 10 кілометрів від пункту пропуску.

The Washington Post повідомила, що українські війська утримували позиції в Бєлгородській області, перебуваючи під потужними російськими авіаударами й артилерійським вогнем. 15 серпня українська бронетехніка перетнула кордон для евакуації залишків особового складу ЗСУ в цьому районі.

Станом на 16 серпня, ISW не спостерігав жодних російських заяв або доказів, які б свідчили про наявність українських військ у Бєлгородській області.

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень - т.зв. "зубів дракона" вздовж кордону та щільно замінували територію", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, зазначає ISW, за свідченнями українських солдатів, артилерійські підрозділи росіян, оператори безпілотних літальних апаратів та авіація майже одразу почали атакувати ЗСУ, коли ті намагалися перетнути кордон у Бєлгородській області 11 серпня.

"Опис українськими солдатами російської відповіді свідчить про те, що оперативна несподіванка, якої українські сили досягли 6 серпня, розпочавши вторгнення в Курську область, значною мірою розвіялася до 11 серпня, та що армія РФ у Бєлгородській області підготувалася до відбиття транскордонних атак ЗСУ", - пише ISW.

У звіті також зазначається, що з моменту початку вторгнення 6 серпня, українські війська здійснили подальше швидке просування на інших ділянках кордону з Курською областю. Це свідчить про те, що, цілком імовірно, російські війська краще захищають одні ділянки кордону, ніж інші.