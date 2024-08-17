Украинские военные не смогли повторить "Курский прорыв" в Белгородской области, - ISW

Отмечается, что по имеющимся сообщениям из открытых источников и свидетельств, по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиций в Белгородской области.

В отчете сослались на публикацию газеты The Washington Post от 15 августа. В ней отмечается, что 11 августа украинские военные осуществили механизированные атаки в Белгородской области вблизи пограничного пункта пропуска "Колотиловка" на международной границе к северо-западу от города Белгород и продвинулись в этом районе примерно на 10 километров.

В то же время, по данным российских источников, в последние дни ВСУ неоднократно атаковали около Колотиловки и 15 августа временно захватили озвученный пункт пропуска. Но россияне не подверждают, что украинские войска продвинулись на расстояние, которое бы превышало 10 километров от пункта пропуска.

The Washington Post сообщила, что украинские войска удерживали позиции в Белгородской области, находясь под мощными российскими авиаударами и артиллерийским огнем. 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации остатков личного состава ВСУ в этом районе.

По состоянию на 16 августа, ISW не наблюдал никаких российских заявлений или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии украинских войск в Белгородской области.

"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений - т.н. "зубов дракона", вдоль границы и плотно заминировали территорию", - говорится в отчете Института изучения войны.

Кроме того, отмечает ISW, по свидетельствам украинских солдат, артиллерийские подразделения россиян, операторы беспилотных летательных аппаратов и авиация почти сразу начали атаковать ВСУ, когда те пытались пересечь границу в Белгородской области 11 августа.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа, и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", - пишет ISW.

В отчете также отмечается, что с момента начала вторжения 6 августа, украинские войска осуществили дальнейшее быстрое продвижение на других участках границы с Курской областью. Это свидетельствует о том, что, вполне вероятно, российские войска лучше защищают одни участки границы, чем другие.