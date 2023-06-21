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Українські військові збили ворожий вертоліт Мі-24, - Генштаб

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Україна, Середа 21 червня 2023 18:23
Українські військові збили ворожий вертоліт Мі-24, - Генштаб Фото: Віськовий (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні, 21 червня, збили ворожий вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі не повідомили, на якому саме напрямку українські військові збили ворожу ціль.

"Вистоїмо і переможемо", - додали у Генштабі.

Втрати Росії

Українські військові за добу ліквідували майже три роти російських окупантів та вразили 68 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Сили оборони України за 16 місяців "великої війни" знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.

Військові за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових.

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