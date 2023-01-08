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Українські військові збили ворожий гелікоптер та дрон на сході (відео)

Ілюстративне фото: українські військові збили ворожий гелікоптер та дрон на сході (helicopter-wikipedia-org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники сьогодні, 8 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10" на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА "Орлан-10", який намагався здійснити розвідку наших позицій", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Повітряні сили опублікували відео збиття ворожого дрону.

Як повідомлялося раніше, сьогодні ЗСУ збили розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю.

Окрім того, у Сухопутних військах повідомили, що російські війська почали використовувати розвідувальні дрони "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

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