Українські військові збили ворожий гелікоптер та дрон на сході (відео)

"Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА "Орлан-10", який намагався здійснити розвідку наших позицій", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Повітряні сили опублікували відео збиття ворожого дрону.

Як повідомлялося раніше, сьогодні ЗСУ збили розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю.

Окрім того, у Сухопутних військах повідомили, що російські війська почали використовувати розвідувальні дрони "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

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