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Повітряні сили знищили безпілотник над Дніпропетровською областю

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Дніпропетровська область, Неділя 08 січня 2023 14:12
Повітряні сили знищили безпілотник над Дніпропетровською областю Фото: Повітряні сили знищили безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 8 січня, над Дніпропетровщиною Повітряні сили України збили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Як розповів начальник місцевої військової адміністрації, військові повітряного командування "Схід" знищили над областю розвідувальний БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

Також ми писали, що в українській розвідці пояснили, як в іранських дронах опинилися деталі із західних країн, особливо із США.

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дрони Дніпропетровська область ПВО
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