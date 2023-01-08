Украинские военные сбили вражеский вертолет и дрон на востоке (видео)

"Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА "Орлан-10", который пытался разведать наших позиций", - говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные силы опубликовали видео сбивание вражеского дрона.

Как сообщалось ранее, сегодня ВСУ сбили разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью.

Кроме того, в Сухопутных войсках сообщили, что российские войска начали использовать разведывательные дроны "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

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