Українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області

Збройні сили України сьогодні, 18 вересня, збили ворожий дрон у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування " Схід ".

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено 1 БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його тип наразі встановлюється.

Більш конкретної інформації про цей інцидент не повідомляють.

Українські бійці збивають ворожі дрони

У ніч на понеділок, 18 вересня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.

Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонники збили ворожий безпілотник. БпЛА був "обладнаний" пляшкою з саморобною вибухівкою.

На початку вересня в Кривому Розі пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник.