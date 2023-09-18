Украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины сегодня, 18 сентября, сбили вражеский дрон в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Восток ".

"В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожен 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его тип сейчас устанавливается.

Более конкретной информации об этом инциденте не сообщается.

Украинские бойцы сбивают вражеские дроны

В ночь на понедельник, 18 сентября, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет – Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

Недавно в Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник. БпЛА был "оборудован" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

В начале сентября в Кривом Роге раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник.