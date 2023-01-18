Українські військові збили гелікоптер та експериментальний безпілотник росіян

"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - сказано у повідомленні Генштабу.

При цьому детальніших подробиць про те, де саме було збито повітряні цілі ворога, українське військове командування поки не розкриває.

Варто зауважити, що "Мерлін-ВР" було презентовано наприкінці вересня 2021 року. Будь-якої інформації про випробування або серійне виробництво в мережі поки немає. Вперше такий БПЛА українські військові збили у червні 2022 року.