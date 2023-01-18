Украинские военные сбили вертолет и экспериментальный беспилотник россиян

"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом более детальных подробностей о том, где именно были сбиты воздушные цели врага, украинское военное командование пока не раскрывает.

Стоит заметить, что "Мерлин-ВР" был презентован в конце сентября 2021 года. Любой информации об испытаниях или серийном производстве в сети пока нет. Впервые такой БПЛА украинские военные сбили в июне 2022 года.