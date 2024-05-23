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Українські військові збили ще один Су-25

Фото: українські військові збили російський штурмовик Су-25 (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові збили сьогодні, 23 травня, російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Напередодні військовослужбовці 110-ї бригади вже збили одну ворожу "сушку", а сьогодні знову відзначилися влучним пострілом по ще одному російському штурмовику.

"Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", - розповіли в бригаді на сторінці у Facebook.

Су-25 - це радянський штурмовик, головною задочею якого є підтримка сухопутних військ. Вперше такий штурмовик піднявся в повітря у 1975 році, а на озброєння його взяли у 1981 році.

Нагадаємо, у середу, 22 травня, Генштаб повідомляв про знищення ворожого штурмовика Су-25 на Покровському напрямку.

Ще один Су-25 українські військові збили в Донецькій області минулого тижня. Тоді також влучно попрацювали бійці 110 бригади.

Крім того, у травні бійці ЗСУ також знищили російський вертоліт Ка-52.

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