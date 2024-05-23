RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили еще один Су-25

Фото: украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сбили сегодня, 23 мая, российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.

"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде на странице Facebook.

Су-25 - это советский штурмовик, главной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Впервые такой штурмовик поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение его взяли в 1981 году.

Напомним, в среду, 22 мая, Генштаб сообщал об уничтожении вражеского штурмовика Су-25 на Покровском направлении.

Еще один Су-25 украинские военные сбили в Донецкой области на прошлой неделе. Тогда также точно поработали бойцы 110 бригады.

Кроме того, в мае бойцы ВСУ также уничтожили российский вертолет Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСу-25Война России против Украины