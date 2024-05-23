Украинские военные сбили еще один Су-25

Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.

"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде на странице Facebook.

Су-25 - это советский штурмовик, главной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Впервые такой штурмовик поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение его взяли в 1981 году.