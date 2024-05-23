Украинские военные сбили еще один Су-25

Украинские военные сбили сегодня, 23 мая, российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.
"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде на странице Facebook.
Су-25 - это советский штурмовик, главной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Впервые такой штурмовик поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение его взяли в 1981 году.
Напомним, в среду, 22 мая, Генштаб сообщал об уничтожении вражеского штурмовика Су-25 на Покровском направлении.
Еще один Су-25 украинские военные сбили в Донецкой области на прошлой неделе. Тогда также точно поработали бойцы 110 бригады.
Кроме того, в мае бойцы ВСУ также уничтожили российский вертолет Ка-52.
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