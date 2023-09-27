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Українські військові збили російський "Орлан-10" у Миколаївській області

Ілюстративне фото: українські військові збили російський "Орлан-10" у Миколаївській області (t.me/milinua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10" у Миколаївській області 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що дрон "приземлили" силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

Більш детальної інформації поки немає.

Атаки дронів по Україні

Зазначимо, що російські окупанти часто вдають до атак по території України за допомогою дронів. Так, вчора вночі вони впустили по України 38 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з яких збили наші сили ППО.

Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України наші оборонці знищили вже майже 5 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Миколаївська областьдрониПВО