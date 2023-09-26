Росія вночі обстріляла Україну дронами-камікадзе. Скільки "шахедів" збила ППО

Під час нічної атаки по Україні на вівторок, 26 вересня, окупанти запустили 38 дронів-камікадзе. 26 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Так, у ніч на 26 вересня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим).

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні..

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

Обстріл України 26 вересня

Уночі в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу атаки дронів-камікадзе. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області.