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Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 17:41
Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 (відео) Фото: Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 23 вересня, українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, під час нальоту ворожої авіації, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-8.

Нагадаємо, що вчора українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 з "Ігли".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили командний пункт росіян поблизу Святогірська.

Також ми писали, що 19 вересня бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.

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