Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 (видео)
Сегодня, 23 сентября, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", - говорится в сообщении.
По информации военных, во время налета вражеской авиации, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-8.
Напомним, что вчера украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 из "Иглы".
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили командный пункт россиян вблизи Святогорска.
Также мы писали, что 19 сентября бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.
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