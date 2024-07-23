UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 та показали ефектне відео

Фото: українські захисники у Донецькій області збили Су-25 (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

Як підкреслюють у повідомленні, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", зазначають в ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники нищать авіацію РФ

Нагадаємо, напередодні на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.

Також місяцем раніше ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області знищили бійці Нацгвардії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХортицаДонецька областьСу-25Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України