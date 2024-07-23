Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 и показали эффектное видео

Как подчеркивают в сообщении, воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25.

"Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", отмечают в ОСУВ "Хортица".