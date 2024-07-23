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Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 и показали эффектное видео

Фото: украинские защитники в Донецкой области сбили Су-25 (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 в Покровском направлении. Он в паре с другим аналогичным воздушным судном пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

Как подчеркивают в сообщении, воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25.

"Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", отмечают в ОСУВ "Хортица".

Украинские защитники уничтожают авиацию РФ

Напомним, накануне на территории Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили российский самолет "Су-25".

Также месяцем ранее вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области уничтожили бойцы Нацгвардии.

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