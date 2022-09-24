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Українські військові збили російський бомбардувальник Су-34 (відео)

Фото: Українські військові збили російський бомбардувальник Су-34 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники, 24 вересня, збили російський російський бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.

Су-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові "приземлили" російські Су-25 та Су-30.

Також, прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею.

Раніше, ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК.

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