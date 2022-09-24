Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-34 (видео)

Украинские защитники, 24 сентября, сбили русский российский бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.
"Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.
Су-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 млрд рублей.
Напомним, сегодня украинские военные "приземлили" российские Су-25 и Су-30.
Также, пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем.
Ранее ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку , огонь перекинулся и на состав БК.
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