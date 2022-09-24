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Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-34 (видео)

Фото: Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-34 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники, 24 сентября, сбили русский российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Су-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 млрд рублей.

Напомним, сегодня украинские военные "приземлили" российские Су-25 и Су-30.

Также, пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем.

Ранее ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку , огонь перекинулся и на состав БК.

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