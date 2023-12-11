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Українські військові збили ракету над Запорізькою областю

Понеділок 11 грудня 2023 18:23
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Українські військові збили ракету над Запорізькою областю Ілюстративне фото: українські військові збили ракету над Запорізькою областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 11 грудня, увечері змогли збити ракету російських окупантів над Запорізькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

За інформацією військових, було збито керовану авіаційну ракету Х-59.

Більш докладних деталей успішної роботи сил протиповітряної оборони поки що не розкривають.

Варто зауважити, що це вже друга ракета Х-59, яку сьогодні, 11 грудня, збили українські військові. Першу вдалося знищити у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, Повітряні сили Збройних сил України о 17:17 повідомляли про те, що у напрямку Дніпра летить ракета. Пізніше вона змінила курс на Запоріжжя.

Після цього ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які було чути у Дніпрі.

Зазначимо, що українські сили ППО сьогодні збили всі балістичні ракети російських окупантів, які вони запустили у бік Київської області.

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