Українські військові збили ракету, що летіла над Сумською областю

У вівторок, 15 листопада, українським військовим вдалося збити ворожу ракету у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Роменський район, працювало ППО, збито ракету", - йдеться у повідомленні.
Живицький закликав цивільних перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.
"Є великий ризик повторних пусків", - додав Живицький.
Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 15 листопада оголошена повітряна тривога. У низці регіонів місцева влада вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару, а в Києві та деяких областях вже чули вибухи.
Пізніше стало відомо, що у небі над Київською областю сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.
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