Украинские военные сбили ракету, летевшую над Сумской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Напомним, что в Украине сегодня, 15 ноября, объявлена воздушная тревога. В ряде регионов местные власти уже предупредили об опасности массированного ракетного удара, а в Киеве и некоторых областях уже слышали взрывы.

Позже стало известно, что в небе над Киевской областью сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

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