ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області сили ППО збили кілька об'єктів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 листопада 2022 15:49
У Київській області сили ППО збили кілька об'єктів Фото: на Київщині сили ППО збили кілька об'єктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"В області працює ППО. Є інформація про збиті об'єкти. Не знімайте місця прильотів. Знаходьтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили у два житлові будинки в Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в столиці було збито чотири ракети.

Раніше повідомлялося, що вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли