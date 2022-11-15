У Київській області сили ППО збили кілька об'єктів
У небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"В області працює ППО. Є інформація про збиті об'єкти. Не знімайте місця прильотів. Знаходьтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили у два житлові будинки в Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.
Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в столиці було збито чотири ракети.
Раніше повідомлялося, що вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.
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