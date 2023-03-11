Українські військові збили ракету росіян з гармат на катері "Айленд"

Як зазначають у ВМС, командир патрульного катера Олександр розповів, що наразі роботи для екіпажу вистачає. Зокрема, у напрямку, де розташований їхній катер, проходить велика кількість ворожих ракет та безпілотників. Також зберігається загроза висадки десанту та застосування окупантами безекіпажних надводних апаратів.

Нещодавно екіпажу патрульного катера вдалося збити ракету "Калібр".

"Катер був на чергуванні, у певному місці отримали вказівку, що росіяни здійснили черговий ракетний запуск. Зробив відповідні розрахунки за ціллю, яку бачили, передав комендору (матрос-артилерист - ред.), а він уже зробив свою справу", - уточнив Олександр.

За його словами, у "полюванні" брали участь усі катери, бо навіть одна ракета може наробити велику біду.

"Для нас не важливо, який екіпаж, хто знищить ціль, головне саме те, що вона не долетить до нашої території", - додав військовий.