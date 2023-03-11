Украинские военные сбили ракету россиян из пушек на катере "Айленд"

Как отмечают в ВМС, командир патрульного катера Александр рассказал, что сейчас работы для экипажа хватает. В частности, по направлению, где расположен их катер, проходит большое количество вражеских ракет и беспилотников. Также сохраняется угроза высадки десанта и применения оккупантами безэкипажных надводных аппаратов.

При этом недавно экипажу патрульного катера удалось сбить ракету "Калибр".

"Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне совершили очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору (матрос-артиллерист - ред.), а он уже и сделал свое дело", - уточнил Александр.

По его словам, в "охоте" участвовали все катеры, потому что даже одна ракета может натворить большую беду.

"Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории", - добавил военный.