Українські військові збили літак окупантів під Авдіївкою

"Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям із 110 механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою", - заявив він.

При цьому президент не розповів більше жодних подробиць.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили ворожу пускову установку ЗРК С-300 у Херсонській області.

Крім того, українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Додамо, що ЗСУ знайшли ефективний метод завдавати ракетних ударів по тилових базах поставок та складів окупаційних військ, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.

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