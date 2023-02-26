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Украинские военные сбили самолет оккупантов под Авдеевкой

Фото: Украинские военные сбили самолет оккупантов под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой", - заявил он.

При этом президент не рассказал больше никаких подробностей.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области.

Кроме того, украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

Добавим, что ВСУ нашли эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам поставок и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

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АвдеевкаВойна России против Украины