Украинские военные сбили самолет оккупантов под Авдеевкой

Украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой", - заявил он.
При этом президент не рассказал больше никаких подробностей.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области.
Кроме того, украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.
Добавим, что ВСУ нашли эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам поставок и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.