Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям
Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.
"Збройні сили України завдали точного удару по складу боєприпасів росіян біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій області. Саме інформація від місцевого підпілля допомогла дізнатися про розгортання складу та скоригувала удар по ворогові", - йдеться у повідомленні.
Про який саме населений пункт йдеться, не уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.
Також ми писали, що на одному із напрямків українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та точним пострілом знищили його.
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