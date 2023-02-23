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Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям

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Запорізька область, Четвер 23 лютого 2023 14:16
Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям Фото: партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Збройні сили України завдали точного удару по складу боєприпасів росіян біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій області. Саме інформація від місцевого підпілля допомогла дізнатися про розгортання складу та скоригувала удар по ворогові", - йдеться у повідомленні.

Про який саме населений пункт йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

Також ми писали, що на одному із напрямків українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та точним пострілом знищили його.

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