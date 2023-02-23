Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям

Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Збройні сили України завдали точного удару по складу боєприпасів росіян біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій області. Саме інформація від місцевого підпілля допомогла дізнатися про розгортання складу та скоригувала удар по ворогові", - йдеться у повідомленні. Про який саме населений пункт йдеться, не уточнюється.