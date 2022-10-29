UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя

Фото: ЗСУ збили російську ракету, яка летіла на Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці. За вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди", - йдеться у повідомленні командування.

Раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у Росії залишилося 124 ракети для "Іскандерів", 272 "Калібра" та 213 ракет типу Х-101 та Х-555.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВСУракети