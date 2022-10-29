Українські військові збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя

Українські військові під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці. За вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди", - йдеться у повідомленні командування.

Раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у Росії залишилося 124 ракети для "Іскандерів", 272 "Калібра" та 213 ракет типу Х-101 та Х-555.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

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