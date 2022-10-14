ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки ракет залишилося у Росії в арсеналі: відповідь Резнікова

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 13:10
Скільки ракет залишилося у Росії в арсеналі: відповідь Резнікова Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

За даними Міноборони, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Наразі в арсеналі Росії залишилося:

  • 124 ракети для "Іскандерів";
  • 272 "Калібри";
  • 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Скільки ракет залишилося у Росії в арсеналі: відповідь Резнікова

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Олексій Резніков ракети Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі